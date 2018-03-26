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Мы готовы дать отпор боевым провокациям, – Турчинов об обострении на Донбассе

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Вооруженные Силы Украины готовы дать вооруженный отпор российским оккупационным силам на востоке Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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"Путин продолжает в новом сроке своего пребывания на этой должности агрессию против нашей страны. Безусловно, мы готовы дать отпор боевым провокациям", – отметил Турчинов.

Он также сказал, что если есть угроза жизни и здоровью наших бойцов, то ВСУ будут защищать свои позиции и пресекать огнем любые провокации.

К слову, Трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске об установлении нового перемирия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которое должно заработать с 30 марта.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Александр Турчинов Вооруженные Силы Украины СНБО
Источник: 24 Канал
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