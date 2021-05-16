По миру прокатилась волна антиизраильских протестов: не обошлось без столкновений – фото, видео
В ряде стран мира 15 мая состоялись акции в поддержку Палестины. В частности, митинги состоялись во Франции, Великобритании, США, Нидерландах и тому подобное.
Масштабный протест состоялся в Париже. Люди направлялись шествием, скандируя лозунги в поддержку палестинцев.
Важно Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Вспыхнули стычки
Демонстрация в Париже переросла в столкновения с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митингующих.
Другие акции протеста
Митинги также состоялись у посольства Израиля в Лондоне, в Мадриде и Нью-Йорке. Люди приходили с плакатами и палестинскими флагами. Отметим, что чуть ли не все протестующие были в защитных масках.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно
- Конфликт между сторонами длится уже сотню лет, однако к обострению в мае привели судебные слушания. Израильский суд рассмотрел принудительное выселение палестинцев из домов в Иерусалиме.
- 7 мая между палестинцами и израильскими стражами порядка вспыхнули столкновения на Храмовой горе. Около 200 человек пострадали.
- После этого боевики из Сектора Газа выпустили по Израилю сразу 100 ракет за день.
- Израиль ответил бомбардировкой мест вооруженных формирований ХАМАС.
- Обстрелы не прекращаются до сих пор. Уже есть десятки погибших от обеих сторон.
Поделиться новостью