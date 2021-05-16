В ряде стран мира 15 мая состоялись акции в поддержку Палестины. В частности, митинги состоялись во Франции, Великобритании, США, Нидерландах и тому подобное.

Масштабный протест состоялся в Париже. Люди направлялись шествием, скандируя лозунги в поддержку палестинцев.

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Вспыхнули стычки

Демонстрация в Париже переросла в столкновения с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митингующих.

Другие акции протеста

Митинги также состоялись у посольства Израиля в Лондоне, в Мадриде и Нью-Йорке. Люди приходили с плакатами и палестинскими флагами. Отметим, что чуть ли не все протестующие были в защитных масках.

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