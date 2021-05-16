Світом прокотилась хвиля антиізраїльських протестів: не обійшлося без сутичок – фото, відео
У низці країн світу 15 травня відбулись акції на підтримку Палестини. Зокрема, мітинг відбулись у Франції, Великій Британії, США, Нідерландах тощо.
Масштабний протест відбувся у Парижі. Люди прямували ходою, скандуючи гасла на підтримку палестинців.
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Спалахнули сутички
Демонстрація у Парижі переросла у сутички з правоохоронцями. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати мітингувальників.
Інші акції протесту
Мітинги також відбулись біля посольства Ізраїлю у Лондоні, у Мадриді та Нью-Йорку. Люди приходили із плакатами та палестинськими прапорами. Відзначимо, що ледь не усі протестувальники були у захисних масках.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між сторонами триває вже сотню років, однак до загострення у травні призвели судові слухання. Ізраїльський суд розглянув примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі.
- 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули сутички на Храмовій горі. Близько 200 людей постраждали.
- Після цього бойовики із Сектору Гази випустили по Ізраїлю одразу 100 ракет за день.
- Ізраїль відповів бомбардуванням місць збройних формувань ХАМАС.
- Обстріли не припиняються досі. Вже є десятки загиблих від обох сторін.
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