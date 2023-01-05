Живая легенда: сотенный УПА Мирослав Симчич отмечает 100-летний юбилей

Известному сотенному УПА из Ивано-Франковской области Мирославу Симчичу исполнилось 100 лет. Мужчина в юношеском возрасте боролся за нашу страну под позывным "Кривонос".

Осенью 2022 года Мирославу присудили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая Звезда" за героизм, проявившийся в борьбе за независимость Украины. В четверг, 5 января, мэр Ивано-Франковска Марцинкив сообщил, что легенде нашего государства и УПА – ровно 100 лет.

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Что нужно знать о Мирославе Симчиче

Его смело можно назвать творцом истории украинского освободительного движения прошлого века. Более 30 лет мужчина провел в лагерях через деятельность в Украинской повстанческой армии, однако и там ему удавалось вести активную подпольную борьбу против советской системы.

В прошлом году имел честь вручить Мирославу первое юбилейное отличие к 80-летию УПА. Эта награда – символика национально-освободительной борьбы, которая подтверждает, что нашему государству гораздо больше, чем 31 год,

– написал городской голова Франковска.

"Кривонос" с миллионами других украинцев боролся в течение многих лет, чтобы Украинское государство появилось. Вместе с тем в настоящем мы снова защищаем нашу страну от врага, который является правопреемником "советов". Очевидно, такие выдающиеся фигуры, как Мирослав Симчич, должны быть нашими светочами в современной войне.

Для Польши ОУН-УПА до сих пор почему-то враги

присоединяется к поздравлениям Мирослава, в частности, желает ему прожить еще много лет и вскоре праздновать победу Украины в войне против России.

К этой теме напомним, что недавно 24 Канал пообщался с выдающимся историком Ярославом Грицаком об Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии и фигуре Степана Бандеры.

По словам Грицака, польские власти до сих пор враждебно относятся к определенным нашим героям, однако стоит сказать, что это не касается всего народа Польши. Подробно вы можете прочитать в этом материале.