Мирослава Гонгадзе спустя 20 лет возвращается в Украину

Журналистка Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину. Соответствующее решение связано с ее назначением на должность руководителя "Голоса Америки" в Восточной Европе.

В "Голосе Америки" отметили, что с накоплением российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе.

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Гонгадзе переедет в Киев

Гонгадзе отметила, что "Голос Америки" играет важную роль источника новостей, которому доверяют украинцы, и добавила: "С нетерпением ожидаю возможности донести информацию об Украине, которая является ключевым полем битвы за демократию, а также более широкого региона, до мировой аудитории".

По информации вещателя, Мирослава Гонгадзе переедет в Киев в 2022 году.

Киев сегодня линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую ​​невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией,

– написала Гонгадзе на своей странице в фейсбуке.

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