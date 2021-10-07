Миротворческая миссия на Донбассе: какова перспектива военного сотрудничества Украины и ЕС

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Брукингском институте в Вашингтоне отметил, что Украина и Грузия присоединятся к Альянсу "не завтра". Мол, в Организации Североатлантического договора не закрывают двери, но точных планов по присоединению Украины нет.

Западные партнеры надеются, что украинцы введут глубинные реформы в сфере верховенства права и преодоления коррупции. В то же время в Европе начали задумываться над привлечением Украины к своему военному пространству.

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Немецкие журналисты отметили, что в ЕС планируют поддержать обучение украинских офицеров. Объяснили это "продолжающейся военной активностью России на границе".

Военная миссия ЕС в Украине

Корреспонденты подчеркнули, что инициативу о создании военной миссии Евросоюза еще летом 2021 года предложили Брюсселю представители украинских Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

В украинском правительстве подтверждают такие предложения. Впрочем, отмечают, что эти планы находятся на стадии обсуждения.

Пока мы не можем оценивать реалистичность такой идеи. Продолжаются консультации именно на уровне государств-членов. Эта дискуссия сложная. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Партнеры Украины поддержали инициативу

Идею основания военной миссии ЕС в Украине поддержали международные партнеры. Речь идет о таких странах:

Литва;

Латвия;

Эстония;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Швеция;

Финляндия.

В то же время ряд стран, в частности из Южной Европы, выступают против. Они боятся острой реакции Москвы на такие действия. Однако привлечение Украины к военному сотрудничеству – это лишь небольшая часть острой дискуссии, которая идет внутри ЕС вокруг идеи создания собственной армии.

Мы, европейцы, должны также нести свою часть ответственности, а для этого нам нужно иметь возможность развертывать собственные военные силы. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешних отношений

Военные силы Европы вне НАТО

Афганский кризис и недостаток эффективного сотрудничества с США при его решении побудил Европу начать разработку собственной стратегии противостояния внешним угрозам без привязок к Штатам или НАТО. На саммите в Словении в начале сентября 2021 года страны ЕС договорились уже в ноябре согласовать соответствующий документ, в котором заложат основы военного взаимодействия внутри объединения.

Для Украины здесь была бы уникальная возможность начать безопасный диалог с Европейским союзом, когда внутри ЕС ведут дискуссию о создании отдельной системы безопасности. Игорь Попов Эксперт Украинского института будущего

Со времени присоединения Украины к программе Восточного партнерства ЕС в 2009 году сотрудничество с объединением носило экономический и политический характер, но никогда не касалось военного взаимодействия. Отчасти это было связано с тем, что и внутри самого Евросоюза военное взаимодействие имело вялый характер.

В объединении запустили несколько программ сотрудничества в военной сфере, которые работали больше на бумаге. Впрочем, за последние 2 года ситуация начала меняться и немало ресурсов в Европе начали направлять на оборонную политику.

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Такие тенденции внутри Евросоюза могут помочь Украине в разрешении кризиса на Донбассе. По словам Попова, Украина может наладить диалог относительно потенциального введения европейских миротворцев для решения военной проблемы на Востоке.

Сейчас введение миротворческой миссии ЕС на Донбассе – это отдаленная перспектива. В Евросоюзе лишь начались трансформации в оборонной сфере, а глубинные преобразования и конкретные результаты, возможно, придется ждать не один год.