Західні партнери сподіваються, що українці запровадять глибинні реформи у сфері верховенства права і подолання корупції. Водночас у Європі почали замислюватися над залученням України до свого військового простору.

До теми В Україні може з'явитись військова місія ЄС, – ЗМІ

Німецькі журналісти зауважили, що в ЄС планують підтримати навчання українських офіцерів. Пояснили це "військовою активністю Росії, що триває, на кордоні".

Військова місія ЄС в Україні

Кореспонденти наголосили, що ініціативу про заснування військової місії Євросоюзу ще влітку 2021 року запропонували Брюсселю представники українських Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони.

В українському уряді підтверджують такі пропозиції. Втім зазначають, що ці плани перебувають на стадії обговорення.

Поки що ми не можемо оцінювати реалістичність такої ідеї. Тривають консультації саме на рівні держав-членів. Ця дискусія складна. Ольга Стефанішина Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Партнери України підтримали ініціативу

Ідею заснування військової місії ЄС в Україні підтримали міжнародні партнери. Мовиться про такі країни:

Литва;

Латвія;

Естонія;

Польща;

Румунія;

Словаччина;

Швеція;

Фінляндія.

Водночас низка країн, зокрема із Південної Європи, виступають проти. Вони бояться гострої реакції Москви на такі дії. Однак залучення України до військової співпраці - це лише невелика частина гострої дискусії, яка точиться всередині ЄС довкола ідеї створення власної армії.

Ми, європейці, маємо також нести свою частину відповідальності, а для цього нам потрібно мати можливість розгортати власні військові сили. Жозеп Боррель Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішніх відносин

Військові сили Європи поза НАТО

Афганська криза і брак ефективної співпраці зі США при її вирішенні спонукав Європу почати розробку власної стратегії протистояння зовнішнім загрозам без прив'язок до Штатів чи НАТО. На саміті у Словенії на початку вересня 2021 року країни ЄС домовилися уже в листопаді узгодити відповідний документ, в якому закладуть основи військової взаємодії всередині об'єднання.

Для України тут була б унікальна можливість почати безпековий діалог з Європейським Союзом, коли всередині ЄС ведуть дискусію про створення окремої системи безпеки. Iгор Попов Експерт Українського інституту майбутнього

Від часу приєднання України до програми Східного партнерства ЄС у 2009 році співпраця з об'єднанням носила економічний і політичний характер, але ніколи не стосувалася військової взаємодії. Частково це було пов'язано з тим, що і всередині самого Євросоюзу військова взаємодія мала кволий характер.

В об'єднанні запустили кілька програм співпраці у військовій сфері, які працювали більше на папері. Втім за останні 2 роки ситуація почала змінюватися й чимало ресурсів у Європі почали спрямовувати на оборонну політику.

Цікаво У МЗС прокоментували ідею з введенням військової місії ЄС в Україну

Такі тенденції всередині Євросоюзу можуть допомогти Україні у вирішенні кризи на Донбасі. За словами Попова, Україна може налагодити діалог щодо потенційного введення європейських миротворців для розв'язання військової проблеми на Сході.

Наразі запровадження миротворчої місії ЄС на Донбасі – це віддалена перспектива. У Євросоюзі лише почалися трансформації в оборонній сфері, а на глибинні перетворення і конкретні результати, можливо, доведеться чекати не один рік.