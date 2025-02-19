Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что страны, которые имеют границу с Россией, не должны участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Польша не отправит войска

По его словам, это может легко привести к провокациям.

Он заявил, что по состоянию на сейчас "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".

Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи,

– добавил он.

Косиняк-Камыш отметил, что оно заключается в выполнении роли логистического хаба для Украины. Он такиж предположил, что в будущем Польша станет инфраструктурным хабом, если миротворчество в стране будет обеспечено.