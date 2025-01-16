Макрон и Стармер обсуждают отправку миротворческой миссии в Украину, – The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину в качестве миротворческого контингента.

Однако подобное развитие событий рассматривают после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о намерениях Франции и Великобритании

По данным издания, миротворцы западных государств должны выступать как гарантии безопасности для Украины в случае договоренностей с Россией о прекращении огня. The Telegraph пишет, что об этом "все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере".

Отмечается, что французский лидер поддерживает эту идею и уже говорил об этом с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стармер и Макрон скорее всего вели переговоры относительно этой возможности во время встречи на прошлой неделе.

В то же время, согласно обнародованной информации, официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне подробности разговоров. Однако, СМИ говорит, что многочисленные авторитетные правительственные источники Британии отмечают, что Стармер еще не полностью согласился с данной инициативой.

Кроме вышеупомянутого, один источник в Уайтхолле в разговоре с The Telegraph обратил внимание на открытые вопросы о возможной угрозе для данного миротворческого контингента, и не будет ли это "эскалацией".