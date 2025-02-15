Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заметил, что это заставит европейцев задуматься. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О чем шла речь в ноте США

Утверждается, что документ состоял из шести вопросов.

Вероятно, в ноте США, кроме миротворческих войск, также речь шла об оружии и мерах безопасности, которые европейские столицы могли бы предоставить Украине.

Идея, очевидно, заключается в том, чтобы увидеть, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров, чтобы положить конец конфликту, и возможное привлечение Европы и Соединенных Штатов,

– сказал европейский дипломат, знакомый с документом.

Сами же США на Мюнхенской конференции прямо заявили, что страны ЕС должны взять на себя гарантии безопасности для Украины.

Европа "тихо" работает над планом отправки миротворцев в Украину

В AP утверждают, что ЕС якобы "тихо" готовит план отправки миротворческих сил в Украину после окончания войны. Особенно активно над этим вопросом работают в Великобритании и Франции.

Европа, похоже, обеспокоена тем, что США будут иметь другие приоритеты по внешней безопасности.

Я не буду прибегать к конкретным возможностям, но я признаю, что если будет мир, то должна быть какая-то гарантия безопасности для Украины, и Великобритания будет играть в этом свою роль,

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В AP также отмечают, что неизвестно, какие еще страны могут присоединиться к миротворческим инициативам. Например, Италия конституционно ограничена в вопросе использования своей армии, а Нидерланды и Германия требуют соответствующего разрешения от правительства.

А вот Эстония сейчас находится "на очень ранней стадии" и заявляет, что прежде чем говорить об отправке миротворцев в Украину, стоит понять, как будет выглядеть линия боевого соприкосновения после окончания войны.

"Если Россия и Украина сократят свои силы на линии фронта до пары тысяч с обеих сторон, то для Европы не проблема быть там", – сказал эстонский министр обороны.

В то же время эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешних обстоятельствах Европа должна развернуть "мощный и значительный контингент", а не группу миротворцев, чтобы Россия знала, что "если она когда-то его испытает, то будет раздавлена".