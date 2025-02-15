Президент Фінляндії Александр Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки зауважив, що це змусить європейців задуматися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Є позитивне розуміння і готовність деяких країн щодо миротворців, – Зеленський

Про що йшлося у ноті США

Стверджується, що документ складався із шести питань.

Ймовірно, у ноті США, окрім миротворчих військ, також йшлося про зброю та заходи безпеки, які європейські столиці могли б надати Україні.

Ідея, очевидно, полягає в тому, щоб побачити, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів, щоб покласти край конфлікту, і можливе залучення Європи та Сполучених Штатів,

– сказав європейський дипломат, обізнаний з документом.

Самі ж США на Мюнхенській конференції прямо заявили, що країни ЄС мають взяти на себе гарантії безпеки для України.

Європа "тихо" працює над планом відправлення миротворців в Україну

В AP стверджують, що ЄС нібито "тихо" готує план відправлення миротворчих сил до України після закінчення війни. Особливо активно над цим питання працюють у Великій Британії та Франції.

Європа, схоже, стурбована тим, що США матимуть інші пріоритети щодо зовнішньої безпеки.

Я не буду вдаватися до конкретних можливостей, але я визнаю, що якщо буде мир, то має бути якась гарантія безпеки для України, і Велика Британія відіграватиме в цьому свою роль,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

В AP також зауважують, що невідомо, які ще країни можуть доєднатися до миротворчих ініціатив. Наприклад, Італія конституційно обмежена у питанні використання своєї армії, а Нідерланди та Німеччина потребують відповідного дозволу від уряду.

А от Естонія наразі перебуває "на дуже ранній стадії" і заявляє, що перш ніж говорити про відправку миротворців в Україні, варто зрозуміти, як виглядатиме лінія бойового зіткнення після закінчення війни.

"Якщо Росія і Україна скоротять свої сили на лінії фронту до пари тисяч з обох боків, то для Європи не проблема бути там", – сказав естонський міністр оборони.

Водночас експерти та офіційні особи попереджають, що за нинішніх обставин Європа має розгорнути "потужний і значний контингент", а не групу миротворців, щоб Росія знала, що "якщо вона колись його випробує, то буде розчавлена".