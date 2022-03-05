Миротворцы из ЕС должны прибыть на все 5 атомных станций Украины, – Шмыгаль
В ночь на 4 марта оккупант со всех сторон бил по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.
Как сказал премьер Денис Шмыгаль в своем обращении, в агонии страха враг способен повлечь наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции. Слова премьер-министра передает 24 канал.
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Шмыгаль сообщил об этом руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир. Призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все 5 атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Это вопрос безопасности всего мира,
– подчеркнул украинский премьер.
Он добавил, что уже есть важное решение Совета ООН по правам человека. Кроме того:
- в ближайшее время планируют создать комиссию по расследованию фактов преступлений России против мирного населения Украины;
- начинается работа Международного уголовного суда по военным преступлениям террористических войск России в Украине.
"Это означает, что все виновные в смертях людей, а особенно гражданских, обязательно будут наказаны", – подытожил Шмыгаль.
Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео
Что известно об обстреле ЗАЭС
- В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. В 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что оккупанты атакуют из тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.
- Международное агентство по атомной энергии заявило, что Центр чрезвычайных ситуаций отныне будет работать 24/7. В МАГАТЭ уже изучили последствия обстрелов российских оккупантов. К счастью, выброса радиации не произошло, системы безопасности в норме.
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