Миротворцы из ЕС должны прибыть на все 5 атомных станций Украины, – Шмыгаль

В ночь на 4 марта оккупант со всех сторон бил по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.

Как сказал премьер Денис Шмыгаль в своем обращении, в агонии страха враг способен повлечь наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции. Слова премьер-министра передает 24 канал.

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Шмыгаль сообщил об этом руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир. Призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все 5 атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Это вопрос безопасности всего мира,

– подчеркнул украинский премьер.

Он добавил, что уже есть важное решение Совета ООН по правам человека. Кроме того:

в ближайшее время планируют создать комиссию по расследованию фактов преступлений России против мирного населения Украины;

начинается работа Международного уголовного суда по военным преступлениям террористических войск России в Украине.

"Это означает, что все виновные в смертях людей, а особенно гражданских, обязательно будут наказаны", – подытожил Шмыгаль.

Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео

Что известно об обстреле ЗАЭС

В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. В 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что оккупанты атакуют из тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что Центр чрезвычайных ситуаций отныне будет работать 24/7. В МАГАТЭ уже изучили последствия обстрелов российских оккупантов. К счастью, выброса радиации не произошло, системы безопасности в норме.

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