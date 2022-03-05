Як сказав прем'єр Денис Шмигаль у своєму зверненні, в агонії страху ворог здатний спричинити найбільш масштабну трагедію з часів аварії на Чорнобильській атомній станції. Слова прем'єр-міністра передає 24 канал.

Важливо Все піде на Росію: в "Енергоатомі" показали напрям руху вітру в разі аварії на ЗАЕС

Шмигаль повідомив про це керівника МАГАТЕ Рафаелю Ґроссі.

Радіація немає кордонів. Можлива зона ураження – весь світ. Закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі 5 атомних станцій України миротворчих груп у складі представні кив ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України. Це питання безпеки всього світу,

– підкреслив український прем'єр.

Він додав, що вже є важливе рішення Ради ООН з прав людини. Крім того:

найближчим часом планують створити комісію з розслідування фактів злочинів Росії проти мирного населення України;

розпочинається робота Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів терористичних військ Росії в Україні.

"Це означає, що всі винні у смертях людей, а особливо цивільних, обов’язково будуть покарані", – підсумував Шмигаль.

Звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

Що відомо про обстріл ЗАЕС

У ніч проти 4 березня російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС, спалахнула пожежа. О 05:55 вогонь локалізували. Речник ЗАЕС наголосив, що окупанти атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Центр надзвичайних ситуацій відтепер працюватиме 24/7. У МАГАТЕ вже вивчили наслідки обстрілів російських окупантів. На щастя, викиду радіації не сталося, системи безпеки у нормі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!