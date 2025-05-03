Зеленский назвал возможность отправки иностранных военных в Украину

Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину. Однако это станет возможным только после окончания войны.

Глава государства заявил о готовности некоторых стран отправить свои войска в Украину во время общения с журналистами 3 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что заявил Зеленский о размещении иностранных войск в Украине

По словам президента Украины, прибытие иностранного военного контингента в нашу страну возможно лишь после завершения войны.

Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия – никто рисковать не будет,

– подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил, что в "коалиции желающих" есть страны-участницы, которые имеют "горячие головы" и готовы отправить свои военные контингенты в Украину. В то же время по словам Зеленского, прекращение огня должно стать первым шагом для продолжения дипломатических действий.

Также президент Украины подчеркнул, что в любом случае главной гарантией безопасности должна служить большая и мощная украинская армия.

По его словам, союзники должны обеспечить военное присутствие в Украине в серьезных масштабах или предоставить контингент в меньшем количестве, но тогда между Киевом и союзниками должно быть соглашение, подобное статье 5 договора НАТО, которая должна заключаться в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны-подписанты.