Зеленский назвал возможность отправки иностранных военных в Украину
- Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину после окончания войны.
- Зеленский добавил, что прекращение огня должно быть первым шагом для продолжения дипломатических действий.
Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину. Однако это станет возможным только после окончания войны.
Глава государства заявил о готовности некоторых стран отправить свои войска в Украину во время общения с журналистами 3 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Что заявил Зеленский о размещении иностранных войск в Украине
По словам президента Украины, прибытие иностранного военного контингента в нашу страну возможно лишь после завершения войны.
Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия – никто рисковать не будет,
– подчеркнул Зеленский.
Он вспомнил, что в "коалиции желающих" есть страны-участницы, которые имеют "горячие головы" и готовы отправить свои военные контингенты в Украину. В то же время по словам Зеленского, прекращение огня должно стать первым шагом для продолжения дипломатических действий.
Также президент Украины подчеркнул, что в любом случае главной гарантией безопасности должна служить большая и мощная украинская армия.
По его словам, союзники должны обеспечить военное присутствие в Украине в серьезных масштабах или предоставить контингент в меньшем количестве, но тогда между Киевом и союзниками должно быть соглашение, подобное статье 5 договора НАТО, которая должна заключаться в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны-подписанты.