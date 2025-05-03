Глава держави заявив про готовність деяких країн відправити свої війська в Україну під час спілкування з журналістами 3 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Що заявив Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні

За словами президента України, прибуття іноземного військового контингенту до нашої країни можливе лише після завершення війни.

Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії – ніхто ризикувати не буде,

– підкреслив Зеленський.

Він згадав, що в "коаліції охочих" є країни-учасниці, які мають "гарячі голови" та готові відправити свої військові контингенти до України. Водночас за словами Зеленського, припинення вогню має стати першим кроком для продовження дипломатичних дій.

Також президент України підкреслив, що у будь-якому випадку головною гарантією безпеки має слугувати велика і потужна українська армія.

За його словами, союзники мають забезпечити військову присутність в Україні у серйозних масштабах або надати контингент у меншій кількості, але тоді між Києвом і союзниками має бути угода, подібна до статті 5 договору НАТО, яка повинна полягати у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни-підписанти.