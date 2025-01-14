Европейцы фактически уже выдвинули свои условия для введения миротворцев в Украину, но есть сомнения, согласится ли на них Трамп. Когда могут быть реальные сдвиги в этом вопросе, сказал 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Когда вопрос миротворцев сдвинется с мертвой точки

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма", реальных полноценных сдвигов в вопросе миротворцев в Украине можно ожидать после встречи пятерки ключевых европейских игроков, которые, кроме подготовки НАТО к следующему политическому сезону, должны как раз обсудить вопрос миротворцев.

Тогда будет определенное определение. Франция лоббирует и продвигает этот процесс. Британцы демонстрируют готовность присоединиться. Однако, к сожалению, мы видим довольно двоякую и даже несколько странную позицию Польши, которая сначала проявила инициативу, а теперь говорит, что этим должны заниматься все, кроме соседних с Украиной государств,

– отметил Краев.

Такая позиция, по его словам, противоречит здоровой политической логике. Однако этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Выгодны ли Трампу европейские миротворцы в Украине

Европейские миротворцы в Украине – это то, что Трампу также может быть интересно, ведь фактически воплощает часть его программы, что европейцы должны больше платить за безопасность для Украины и снимать ответственность с Соединенных Штатов Америки.

Избранному президенту США было бы выгодно поддержать такую инициативу. Впрочем, из тех или иных публикаций в западных медиа следует, что для европейцев важно получить обязательства со стороны Соединенных Штатов, что в случае, если россияне откроют огонь по европейским миротворческим силам в Украине, то тогда будут привлечены американские военнослужащие.

На привлечение американских военнослужащих избранный президент США точно не пойдет. Фактически это и главная причина, почему я говорю, что его все "инициативы" с Гренландией, Канадой, Панамой – это переговорный финн,

– сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Трамп построил всю свою политическую карьеру на уменьшении внешнеполитической ответственности США. В частности, США должны отовсюду выводить свои контингенты, меньше тратить, меньше рисковать своими людьми, нести меньше ответственности и обязательств перед своими союзниками. Вряд ли такой человек может согласиться наоборот увеличить обязательства.

Как это объяснить его базе, которая и держалась на том, что Трамп, мол, не даст американцам умирать за границей. Трамп не готов отправлять своих военных и не готов ими рисковать,

– добавил Краев.

К слову, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал то, насколько будет реализована идея миротворческой миссии в Украине зависит прежде всего от партнеров. В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении работать над форматом введения иностранных миротворцев в Украину.