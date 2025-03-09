Есть худший сценарий: отразят ли европейцы ракетную атаку на Украину в случае перемирия

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова быстро работать для приближения окончания войны. Он также назвал первые этапы этого процесса, в частности, немедленное перемирие в небе. В то же время закрыть небо над Украиной в период режима прекращения огня могли были силы европейских стан и США.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что по одному из сценариев прекращения огня европейские коалиционные силы вводят в Украину миротворцев, которые будут иметь достаточную военную мощь. США могли бы согласиться оказать поддержку своих военно-воздушных сил. Или военно-воздушные силы Европы должны обеспечить воздушное прикрытие военного контингента.

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С поддержкой США будет легче

Также, по мнению Бреттон-Гордона, при необходимости европейские миротворцы и воздушные силы, а в случае необходимости и американские, должны помочь закрыть небо Украины, если произойдет массированная атака россиян во время перемирья.

Если будет достигнут режим прекращения огня, коалиционная авиация уничтожит абсолютно все ракеты, выпущенные по Украине,

– уверен он.

В то же время если не будет прекращения огня и боевые действия продолжатся, то, по словам полковника армии Великобритании, европейская коалиция НАТО должна пересмотреть то, как она оказывает поддержку Украине.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал первые этапы окончания войны с Россией под лидерством Дональда Трампа. Речь идет об освобождении пленных, немедленном перемирии в небе, в частности, запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также про немедленное перемирие на море, если Москва сделает то же самое.

Очень четко видно на Западе, в Европе, что мы не позволим России взять Украину полностью. Поэтому есть сценарий и он худший, когда британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, а истребителям в воздухе, чтобы поддержать Украину в войне против России,

– подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается убедить президента США предоставить европейским союзникам дополнительные средства ПВО. Поэтому возникает вопрос, хватит ли коалиционным силам систем противовоздушной обороны для защиты, в частности, собственных войск на территории Украины без помощи Соединенных Штатов.

Бреттон-Гордон уверен, что британская, французская и европейская коалиция не захотят вводить войска на линию прекращения огня без надлежащего прикрытия противовоздушной обороны.

Однако интуитивно я считаю, что со всеми воздушными средствами, которые есть в Европе, это возможно,

– подчеркнул полковник армии Великобритании.

Конечно, добавил он, было бы гораздо легче, если бы американцы обеспечили поддержку и помощь для прикрытия неба. Однако если этого не произойдет, то Европе придется сделать все возможное.

Напомним, что по данным западных СМИ, примерно 20 стран могут быть привлечены к международной миротворческой миссии в Украине – так называемой "коалиции желающих", которую анонсировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Однако не все участники коалиции будут предоставлять именно военных-миротворцев. Некоторые страны найдут другой способ поддержать Украину. Также, по мнению Стармера, оборонный план должен быть разработан в сотрудничестве с США.