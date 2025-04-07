Об этом 24 Каналу рассказал кавалер ордена Богдана Хмельницкого, офицер ВСУ Николай Мельник. По его словам, не стоит надеяться, что миротворцы в Украине будут непосредственно за нас воевать.

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Какой должна быть миротворческая миссия в Украине

По мнению Мельника, иностранный контингент должен находиться непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он должен быть достаточно боеспособным, чтобы дать отпор российским оккупантам в том случае, если они атакуют миротворцев.

При этом чрезвычайно важно, чтобы к миротворческому контингенту были приобщены Соединенные Штаты Америки. Без них все будет чрезвычайно сложно организовать.

Наша дипломатия делает все, чтобы привлечь Штаты к этому процессу. Как бы Трамп не говорил, что не собирается воевать против своего друга Путина, но в Украины есть своя позиция. Мы должны привлекать США к этим инициативам. Любой военный контингент без американцев будет существовать до тех пор, пока это будет интересно России,

– отметил военный.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон признали, что уже есть прогресс в вопросе размещения военного контингента в Украине после того, как заработает режим прекращения огня.