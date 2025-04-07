Про це 24 Каналу розповів кавалер ордену Богдана Хмельницького, офіцер ЗСУ Микола Мельник. За його словами, не варто сподіватися, що миротворці в Україні будуть безпосередньо за нас воювати.

До теми Зеленський заявив, що вже є перші деталі щодо розміщення іноземного контингенту в Україні

Якою має бути миротворча місія в Україні

На думку Мельника, іноземний контингент має перебувати безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Він повинен бути достатньо боєздатним, аби дати відсіч російським окупантам в тому разі, якщо вони атакують миротворців.

При цьому надзвичайно важливо, аби до миротворчого контингенту були долучені Сполучені Штати Америки. Без них все буде надзвичайно складно організувати.

Наша дипломатія робить усе, аби долучити Штати до цього процесу. Як би Трамп не говорив, що не збирається воювати проти свого друга Путіна, але в України є своя позиція. Ми повинні залучати США до цих ініціатив. Будь-який військовий контингент без американців буде існувати доти, доки це буде цікаво Росії,

– зазначив військовий.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон визнали, що вже є прогрес у питанні розміщення військового контингенту в Україні після того, як запрацює режим припинення вогню.