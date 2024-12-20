Есть несколько угроз: какими могут быть функции миротворцев в Украине

Идея введения миротворцев, чтобы обеспечить стабильный мир в Украине, обсуждается. Однако есть много вопросов относительно того, как это вообще организовать.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что есть 3 общие сценарии, как это может работать. Но не все они являются надежными.

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Реально ли ввести миротворческий контингент в Украину

Как отметил Ступак, первый сценарий – когда вводится большой миротворческий контингент, который сможет заставить участников войны прекратить боевые действия. Это вообще сложно представить.

Понимаем, что, условно, контингент из стран Европы не сможет зайти в район Курахово и взять и остановить боевые действия. Такого не будет,

– сказал Ступак.

Украина имеет опыт с другим вариантом, когда были представители ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях. Они фиксировали последствия обстрелов и особо ни на что не влияли.

Другой сценарий – поддержка мира. В этом случае нужно, чтобы линия боевых действий более-менее стабилизировалась. Тогда вводят миротворцев, чтобы они контролировали ситуацию на территории между двумя сторонами.

Последний вариант реальнее реализовать. Но тут есть также много проблем. Россия вряд ли захочет, чтобы туда вошли представители стран НАТО. А даже если на это согласится, то захочет всунуть туда своих союзников.

Туда могут пропихивать Беларусь или других союзников по ОДКБ. Возможно, справедливо было бы разместить китайских и индийских военных. Россия доверяет этим странам. Мне кажется, что это единственный вариант, при котором Россия не будет нарушать взятые на себя обязательства. Потому что она зависит от этих стран. По крайней мере хочется верить, что в таком случае Россия не будет нарушать мир,

– считает Ступак.