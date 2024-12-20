Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що є 3 загальні сценарії, як це може працювати. Але не всі вони є надійними.

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Чи реально ввести миротворчий контингент до України

Як наголосив Ступак, перший сценарій – коли вводиться великий миротворчий контингент, який зможе змусити учасників війни припинити бойові дії. Це взагалі складно уявити.

Розуміємо, що, умовно, контингент з країн Європи не зможе зайти в район Курахового та взяти й зупинити бойові дії. Такого не буде,

– сказав Ступак.

Україна має досвід з іншим варіантом, коли були представники ОБСЄ в Донецькій та Луганській областях. Вони фіксували наслідки обстрілів та особливо ні на що не впливали.

Інший сценарій – підтримка миру. У цьому випадку потрібно, аби лінія бойових дій більш-менш стабілізувалася. Тоді вводять миротворців, аби вони контролювали ситуацію на території між двома сторонами.

Останній варіант реальніше реалізувати. Але тут є також багато проблем. Росія навряд чи захоче, аби туди увійшли представники країн НАТО. А навіть якщо на це погодиться, то захоче всунути туди своїх союзників.

Туди можуть пропихати Білорусь чи інших союзників по ОДКБ. Можливо, слушно було б розмістити китайських та індійських військових. Росія довіряє цим країнам. Мені здається, що це єдиний варіант, за якого Росія не буде порушувати взяті на себе зобов'язання. Бо вона залежить від цих країн. Принаймні хочеться вірити, що в такому випадку Росія не порушуватиме мир,

– вважає Ступак.