Таку думку він висловив, прибувши на засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Які перспективи миротворчої місії в Україні

Каспар Велдкамп заявив, що поки зарано говорити про перспективи миротворчої місії в Україні із залученням європейських військ. Він підкреслив, що не треба на цьому спекулювати.

Водночас він підкреслив, що для України важливо залишатися відкритою до можливості дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією.

Президент Зеленський говорив про дипломатичне вирішення у 2025 році. Я вважаю, що дуже важливо між нинішнім моментом і тим, коли переговори можуть початися – хоча ми і не знаємо, що думає з цього приводу Путін, – щоб Україна отримувала повну підтримку,

– наголосив він.

Міністр уточнив, що йдеться про надання військової, енергетичної та фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан, що зараз головує у ЄС, розповів, що західні лідери все частіше говорять про можливість направлення миротворців до України. Росія внесла Угорщину у список "недружніх" країн, тому він намагається відновитися у очах Кремля. Він говорить про ризит Третьої світової війни і критикує те, що ЄС посилює військову допомогу Україні.