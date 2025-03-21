В Париже состоится саммит "Коалиции желающих", где обсудят военный контингент, – Зеленский

На следующей неделе в Париже состоится саммит "Коалиции желающих". На нем будут рассматривать вопросы будущего контингента в Украине и гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом в Киеве, сообщает 24 Канал.

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Зеленский анонсировал важный разговор с Макроном

На следующей неделе состоится саммит "Коалиции желающих" в Париже. По его результатам президента Франции Макрон поговорит с Зеленским.

"На следующей неделе у нас есть двусторонняя встреча с президентом Макроном. У нас есть много вопросов. Я надеюсь, что у нас будет хороший результат этой встречи. Кроме этого, будет важный саммит, можно его так назвать "Коалиция желающих". Действительно, будем говорить о стратегии гарантий безопасности для Украины после окончания войны. И недопущения второй волны, а можно сказать, уже и третьей, оккупации со стороны Российской Федерации, их агрессивных действий. Мы будем говорить и о контингенте", – отметил Зеленский.

Одной из ключевых тем саммита станет инфраструктура будущего контингента и участие разных стран в "Коалиции желающих".

Я бы хотел бы, чтобы мы вышли уже с какой-то конкретикой. Мы об этом говорили с президентом Макроном,

– отметил Зеленский.