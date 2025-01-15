Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что миротворцы в Украине действительно нужны. Но не все так просто, как может казаться.

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Как сдержать Россию в будущем

Пока можно лишь гипотетически говорить о завершении войны в Украине, хотя Дональд Трамп очень хочет это организовать. Нашему государству нужны гарантии безопасности. И это должны быть не только миротворцы. Ведь, возможно, через несколько лет России вообще будет без разницы, кого обстреливать – или войска Сил обороны Украины, или европейские войска.

Вместе с миротворческими силами Украине нужен сдерживающий пакет оружия. Это должна быть существенная военная помощь, которая позволит нанести сокрушительный ущерб России, если она таки рискнет снова напасть после потенциального перемирия или даже завершения войны.

Лучшим вариантом было бы вступление в НАТО. Но представляется, что в ближайшие годы об этом вообще не будет идти речь. Запад должен осознавать – если они сейчас не будут помогать Украине, то потом проблемы могут стать катастрофическими.

Одним из факторов гарантий безопасности должно быть сохранение и усиление санкций против России. Если санкции снимут, то Россия сможет не только восстановиться, но и усилить военный потенциал. Сейчас опыта Украины и России не имеет ни одна сила в мире. Если Россия получит технические возможности, то точно станет более серьезной угрозой, чем сейчас,

– отметил Джигун.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится вопрос введения миротворцев в Украину. Уже были некоторые разговоры, но еще осталось много деталей, которые нужно согласовать.