Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що миротворці в Україні дійсно потрібні. Але не все так просто, як може здаватися.

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Як стримати Росію у майбутньому

Поки що можна лише гіпотетично говорити про завершення війни в України, хоч Дональд Трамп дуже хоче це організувати. Нашій державі потрібні гарантії безпеки. І це мають бути не лише миротворці. Адже, можливо, за кілька років Росії взагалі буде без різниці, кого обстрілювати – чи війська Сил оборони України, чи європейські війська.

Разом з миротворчими силами Україні потрібен стримуючий пакет зброї. Це має бути суттєва військова допомога, яка дозволить завдати нищівної шкоди Росії, якщо вона таки ризикне знову напасти після потенційного перемир'я чи навіть завершення війни.

Найкращим варіантом був би вступ у НАТО. Але видається, що в найближчі роки про це взагалі не буде йтися. Захід має усвідомлювати – якщо вони зараз не допомагатимуть Україні, то потім проблеми можуть стати катастрофічними.

Одним з чинників гарантій безпеки має бути збереження та посилення санкцій проти Росії. Якщо санкції знімуть, то Росія зможе не лише відновитися, але й посилити військовий потенціал. Зараз досвіду України та Росії не має жодна сила у світі. Якщо Росія отримає технічні можливості, то точно стане серйознішою загрозою, ніж зараз,

– зауважив Джигун.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, на якому етапі перебуває питання введення миротворців до України. Вже були деякі розмови, але ще залишилося багато деталей, які потрібно узгодити.