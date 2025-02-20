Кремль считает для себя "неприемлемыми" миротворческие войска Британии в Украине

Кремль выразил резкое недовольство возможными планами Великобритании по отправке военных в Украину в рамках вероятной миротворческой миссии. Для них такой вариант будет "неприемлемым".

Позицию Москвы в четверг, 20 февраля, выразил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какова позиция Кремля относительно миротворцев

Москва рассматривает такой шаг как "неприемлемый" и "с беспокойством" следит за высказываниями премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По словам Пескова, речь идет о потенциальном привлечении военнослужащих страны-члена НАТО, что, по мнению Кремля, "будет иметь последствия для безопасности самой России".

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов поддержала резолюцию относительно участия в потенциальных "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Согласно обнародованной информации, парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие. Отмечается, что это участие рассматривают даже не под эгидой НАТО.