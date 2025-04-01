Нужен прецедент: почему европейцы так неохотно приобщаются к созданию миротворческой миссии

Странам Европы нужен пример для подражания. Как только они увидят, что их партнеры уже отправили военных в Украину, вероятно, перестанут колебаться.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Александр Мусиенко. Он пояснил, что для предоставления Украине миротворческого контингента необходим прецедент. Вероятно, его создадут Великобритания и Франция.

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"Сначала это была британско-французская инициатива. В этой ситуации очень важно, чтобы войска действительно начали отправлять и они выполняли определенные задачи", – сказал Александр Мусиенко.

Миротворческая миссия должна быть гибкой

Он добавил, что Канада уже изъявила желание провести консультации. К миссии могут присоединиться также Турция и другие страны. Впрочем, все будет зависеть от дальнейших договоренностей, которые еще будут корректироваться.

Важно! Дональд Туск заявил, что Варшава не будет отправлять миротворцев в Украину. Польша нуждается в собственной армии для защиты восточного фланга НАТО.

Это не классическая миротворческая миссия, которая требует утверждения Советом Безопасности ООН. Ее формат должен быть гибким, а Украина, Франция и Великобритания остаются открытыми для участия тех стран, которые сочтут нужным присоединиться.

Она не является классической миротворческой миссией, но ее цель – гарантировать безопасность и поддержку мира. Двери остаются открытыми, а это означает, что со временем к миссии могут присоединиться и другие страны,

– отметил Мусиенко.

Он не исключил, что позиция государств, которые сейчас колеблются или выступают против, может измениться после того, как другие страны предоставят своих миротворцев и те уже будут находиться в Украине или будут на пути к ней.