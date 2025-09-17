Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Россияне говорят о проблемах после саммита на Аляске и жалуются на США

Что сказал Лавров о миротворцах?

Кроме того, что западные войска станут "законной целью", то Россия еще и будет расценивать их пребывание в на украинских территориях как фактическую "оккупацию" Украины Западом.

"Не будет считаться" Россия также с флагом миротворцев.

Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и для этой части Украины будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину,

– цинично заявил Лавров.

Миротворческие войска в Украине: последние новости

Президент Генассамблеи ООН не исключила отправку миротворцев в Украину. В то же время она подчеркнула, что их развертывание возможно только после достижения мира между Украиной и Россией.