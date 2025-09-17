Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Росіяни кажуть про проблеми після саміту на Алясці та нарікають на США

Що сказав Лавров про миротворців?

Окрім того, що західні війська стануть "законною ціллю", то Росія ще й буде розцінювати їхнє перебування в на українських територіях як фактичну "окупацію" України Заходом.

"Не буде зважати" Росія також на прапор миротворців.

Якщо якась частина України буде територією, де розміщуються так звані миротворці, і для цієї частини України діятимуть гарантії безпеки Заходу, заточені проти Російської Федерації, це означатиме лише одне, що Захід окупував, ще раз скажу, Україну,

– цинічно заявив Лавров.

Миротворчі війська в Україні: останні новини

Президентка Генасамблеї ООН не виключила відправку миротворців до України. Водночас вона наголосила, що їхнє розгортання можливе тільки після досягнення миру між Україною та Росією.