Зеленский объяснил, почему Украина против миссии ОБСЕ и выступает именно за военный контингент
- Зеленский заявил, что Украина нуждается в вооруженных миротворцах, поскольку ОБСЕ не доказала свою эффективность с 2014 года.
- Украина стремится привлечь к миротворческой миссии вооруженные силы союзников, а не миссии под эгидой ООН или ОБСЕ, из-за отсутствия у них соответствующего мандата.
- ОБСЕ не смогла помочь с освобождением незаконно заключенных на оккупированных территориях, поэтому Украина хочет гарантий безопасности, а не замораживания войны.
Зеленский заявил, что Украина нуждается именно в вооруженных миротворцах. ОБСЕ не доказали свою эффективность с 2014 года.
Зеленский отметил, что россияне не боятся ОБСЕ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.
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Почему Украина против миссии ООН и ОБСЕ
Зеленский отметил, что Украина хочет привлечь к миротворческой миссии в Украине именно вооруженные силы союзников, "в небе, на море и на земле". При этом миссия под эгидой ООН или ОБСЕ не рассматривается как надежный вариант.
Мы не говорим о войсках ООН, ОБСЕ. Они есть на столе, мы обсуждаем, но наша позиция по ОБСЕ, при всем уважении, – мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, это не гарантии безопасности,
– объяснил Зеленский.
Президент отметил, что у ОБСЕ нет соответствующего мандата военного контингента. Организация уже присутствовала в Украине с начала войны на Донбассе.
ОБСЕ не могла помочь даже с освобождением незаконно заключенных на оккупированных территориях.
Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к гарантиям безопасности, а не замораживанию войны.