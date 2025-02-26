Зеленский рассказал, сколько стран поддерживают идею введения миротворцев в Украину

Украина и партнеры пока расходятся в вопросе, сколько миротворцев нужно для обеспечения мира. Большую роль в этом вопросе играют США.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве 26 февраля сообщил, что Украина и европейские партнеры активно работают над вопросом миротворческих войск. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие страны поддерживают миротворческую инициативу

Мы работаем над этим вопросом (развертывание в Украине миротворческих войск – 24 Канал). Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которые смотрят на это с позитивом. Многое зависит от того, какую роль будут играть США в этом – количество стран, личный состав,

– сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас между Украиной и ее союзниками существуют разногласия относительно необходимого количества миротворцев.

"У нас есть разное видение по количеству. По каждой договоренности может быть разное видение, но главное, чтобы мы шли к устойчивому справедливому миру, к результату", – добавил президент.

Напомним, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира. Как отмечает Bloomberg, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы прислать войска.