Миротворцы и полицейская операция: Аваков объяснил, как должна происходить деоккупация Донбасса
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как должна происходить деоккупация оккупированных районов Донбасса.
Об этом в пятницу на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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По словам главы МВД, такая операция, которая должна быть полицейской, предусматривает несколько этапов и, в частности, присутствие миротворцев.
Это абсолютно непростой процесс и не военная операция. Это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего, коммуникационного, информационного. Технически это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил,
– отметил Аваков.
Он отметил, что один из вариантов предусматривает, что операция начнется, когда все стороны конфликта – Россия, страны-гаранты и Украина – "поймут, что можно двигаться вперед".
"Когда миротворцы превратятся из разговоров в реальную силу, которую можно использовать. Этот механизм не противоречит механизму Президента", – заверил глава МВД.
В то же время первым этапом по деоккупации Донбасса, по версии Авакова, должно быть объявление выборов.
В качестве примера он привел деоккупацию оккупированной Горловки.
К слову, в МВД сообщали о начале кампании по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса еще в середине мая.