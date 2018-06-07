Миротворцы и полицейская операция: Аваков объяснил, как должна происходить деоккупация Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как должна происходить деоккупация оккупированных районов Донбасса.

Об этом в пятницу на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По словам главы МВД, такая операция, которая должна быть полицейской, предусматривает несколько этапов и, в частности, присутствие миротворцев.

Это абсолютно непростой процесс и не военная операция. Это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего, коммуникационного, информационного. Технически это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил,

– отметил Аваков.

Он отметил, что один из вариантов предусматривает, что операция начнется, когда все стороны конфликта – Россия, страны-гаранты и Украина – "поймут, что можно двигаться вперед".



"Когда миротворцы превратятся из разговоров в реальную силу, которую можно использовать. Этот механизм не противоречит механизму Президента", – заверил глава МВД.



В то же время первым этапом по деоккупации Донбасса, по версии Авакова, должно быть объявление выборов.



В качестве примера он привел деоккупацию оккупированной Горловки.

К слову, в МВД сообщали о начале кампании по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса еще в середине мая.