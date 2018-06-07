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Миротворці і поліцейська операція: Аваков пояснив, як має відбуватись деокупація Донбасу

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 Канал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як має відбуватись деокупація окупованих районів Донбасу.

Про це він заявив у п’ятницю на Національному експертному форумі.

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За словами глави МВС, така операція, яка повинна бути поліцейською, передбачає кілька етапів і, зокрема, присутність миротворців.

Це абсолютно непростий процес і не військова операція. Це складна операція, яка складається з декількох компонентів, перш за все, комунікаційної, інформаційної. Технічно це, найімовірніше, буде поліцейська операція без застосування військових сил,
– наголосив Аваков.

Він зазначив, що один з варіантів передбачає, що операція почнеться, коли всі сторони конфлікту – Росія, країни-гаранти і Україна – "зрозуміють, що можна рухатися вперед".

"Коли миротворці перетворяться з розмов в реальну силу, яку можна використовувати. Цей механізм не суперечить механізму Президента", – запевнив глава МВС.

Водночас першим етапом з деокупації Донбасу, за версією Авакова, має бути оголошення виборів.

Як приклад він навів деокупацію окупованої Горлівки.

До слова, у МВС повідомляли про початок кампанії з підготовки заходів до повернення тимчасово окупованих територій Донбасу ще в середині травня.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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