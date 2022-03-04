Пресс-служба Всемирной ядерной ассоциации выразила Украине соболезнования и решительно осудила действия российских сил. От оккупантов требуют немедленно прекратить насилие на территории ядерных объектов.

Захват оккупантами Запорожской АЭС: прокуратура и СБУ расследуют экоцид и теракт

Кроме того, необходимо разрешить работникам станций и аварийным бригадам выполнять свои обязанности.

Мы срочно призываем создать безопасные зоны вокруг всех АЭС в Украине, чтобы обеспечить безопасность всех ядерных объектов и их персонала.

– говорится в сообщении.

Россия в ночь на 4 марта обстреляла ЗАЭС. Там вспыхнул пожар. К счастью, огонь удалось ликвидировать. Дмитрий Кулеба заявил: если ЗАЭС взорвется, это будет в 10 раз масштабнее Чернобыля.

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