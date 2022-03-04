Пожар и обстрел Запорожской АЭС могли повлечь за собой экологическую катастрофу мирового масштаба. Управление Генпрокурора и Служба безопасности Украины уже начали расследование по факту совершения экоцида и террористического акта.

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В Украине уже открыли уголовные производства по действиям оккупантов на ЗАЭС

Как подчеркнули в Офисе генпрокурора, Международное право запрещает военное или любое враждебное использование средств воздействия на природную среду. Более того, согласно Женевским конвенциям, установки и сооружения, содержащие опасные силы, в частности атомные электростанции, – не должны становиться объектами нападения. Впрочем, агрессор нагло игнорирует эти документы.

Итак, в Украине возбудили дела по следующим статьям:

о совершении преступления по предварительному сговору группой лиц (двух или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении;

группой лиц (двух или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении; об экоциде или массовом уничтожении растений и животных, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении других действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу (предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет);

или массовом уничтожении растений и животных, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении других действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу (предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет); о террористическом акте или по предварительному сговору применение оружия, совершение взрыва, поджога или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека или причинение значительного имущественного вреда, если такие действия совершили с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного усложнения (предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой).

Захват Запорожской АЭС: главное

3 марта, несмотря на сопротивление местного населения, оккупантам все же удалось зайти в Энергодар. Именно здесь находится Запорожская АЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты.

Впоследствии россияне двинулись к самой станции и начали предпринимать попытки ее захватить. В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась. Поскольку это ядерный объект, была угроза мирового уровня.

Оккупанты в течение длительного времени не только не прекращали огонь, но и не подпускали спасателей. В конце концов пожарные все же начали ликвидацию пожара и под утро им удалось его потушить.

В то же время, захватчики все же проникли на территорию станции. По данным представителей ЗАЭС, это были кадыровцы. Они хотят заменировать ЗАЭС, чтобы шантажировать Европу.

Утром 4 марта появилась информация, что административный корпус Запорожской АЭС и проходная станция – под контролем оккупантов. К сожалению, в бою с врагом погибли украинские бойцы.

Обратите внимание Появилось видео ночной борьбы за атомную электростанцию ​​в Энергодаре

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