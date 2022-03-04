Пресслужба Світової ядерної асоціації висловила Україні співчуття та рішуче засудила дії російських сил. Від окупантів вимагають негайно припинити насилля на території ядерних об'єктів.

Зауважте Захоплення окупантами Запорізької АЕС: прокуратура та СБУ розслідують екоцид і теракт

Окрім того, необхідно дозволити працівникам станцій та аварійним бригадам виконувати свої обов'язки.

Ми терміново закликаємо створити безпечні зони навколо всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити безпеку всіх ядерних об'єктів та їх персоналу,

– мовиться у повідомленні.

Новина доповнюється