Мировые нефтетрейдеры прекратят покупать российскую нефть с 15 мая, – СМИ

Российские экономике может быть нанесен новый мощный удар. Крупные нефтетрейдеры готовы поддержать санкции ЕС против России за нападение на Украину и зверства против мирных людей.

Надежды России получить большую прибыль от продажи нефти могут не оправдаться. Оккупанты находятся под санкциями, поддержать которые решили и крупные нефтяные трейдеры.

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Отказ покупать российскую нефть

Сообщается, что самые крупные нефтяные трейдеры готовы сократить покупку российской нефти уже с 15 мая. Сообщается, что ранее решение откладывалось из-за зависимости некоторых стран Европы, таких как Германия, от российских энергоносителей и отсутствия инфраструктуры для перехода на альтернативные источники поставок.

Сообщается, что трейдеры перестанут покупать нефть у "Роснефти". Также санкции позволяют покупать российские нефть и газ строго в том количестве, которое необходимо для энергетической безопасности Европы.

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