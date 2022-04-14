Сподівання Росії отримати великий прибуток за продаж нафти можуть не виправдатися. Окупанти перебувають під санкціями, підтримати які вирішили і великі нафтові трейдери.

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Відмова купувати російську нафту

Повідомляється, що найбільші нафтові трейдери готові скоротити купівлю російської нафти вже з 15 травня. Повідомляється, що раніше рішення відкладалося через зайлежність деяких країни Європи, таких як Німеччина, від російських енергоносіїв та відсутності інфраструктури для переходу на альтернативні джерела постачання.

Повідомляється, що трейдери припинять купувати нафту у "Роснефти". Також санкції дозволяють купувати російські нафту та газ строго у тій кількості, яка необхдіна для енергетичної безпеки Європи.

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