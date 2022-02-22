Мировые столицы бодрствуют, согласовывают санкции против России, – Кулеба
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Украина настаивает на применении против России болезненных санкций. Этот шаг необходим, чтобы отправить однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации.
С соответствующим заявлением на официальном сайте выступило ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Украины. Прокомментировал текущую ситуацию и глава ведомства Дмитрий Кулеба: "Мировые столицы не спят".
Важно знать "Не распространять информацию о перемещении войск": украинцы организовали флешмоб-призыв
Мир согласовывает параметры и последовательность санкций против России, – Кулеба
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, написал в твиттере, что "мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса".
Согласуются параметры и последовательность применения санкций (против России – 24 канал),
– подчеркнул Кулеба.
И добавил, что сейчас "от реакции мира зависят дальнейшие действия России". Ведь "Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить".
Украина не поведется на провокации и осуждает поведение России, – МИД
В то же время на сайте МИД Украины появилась более широкая реакция на текущие события (речь о решении президента России Владимира Путина признать "независимость" формирований боевиков на оккупированной части украинского Донбасса).
В сообщении говорится:
- Украина осуждает решение России о признании "независимости" созданных ею же псевдореспублик.
- Однако это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
- Оно только резко увеличивает эскалацию ситуации.
- И, конечно, этим решением Россия единолично выходит из минских договоренностей.
Отдельно в МИД подчеркнули: Украина понимает намерения России, но не поддастся провокациям и останется преданной политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии России и восстановления мира и стабильности в Европе,
– подытожили в министерстве.
Признание Россией боевиков: самые важные факты
- 21 февраля президент России Путин официально признал псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
- Более того, далее глава Кремля опустился до того, что подписал с главарями боевиков "договор о дружбе".
- Примечательно, что "документ" подразумевает совместную охрану границ.
- Проще говоря, войска России могут зайти официально на украинскую территорию.
Напомним в видео: Зеленский инициировал экстренный созыв нормандской четверки
Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в твиттере:
Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются характеристики и последовательность внедрения санкций. Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия Российской Федерации. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.