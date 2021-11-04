"Мисс Ровенщина" заявила, что все ее земляки – это алкоголики и нищие

Обладательница титула "Мисс Ровенская область – 2014" шокировала своими высказываниями. 24-летняя Екатерина Крылова, ныне блоггерша, обругала своих земляков в эфире украинского телеканала.

Скандальные слова прозвучали в телепрограмме "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ. Девушка назвала жителей Ровно "пьяницами, наркоманами и нищими".

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С чего все начиналось

В одном из эпизодов шоу на телеканале ТЕТ блоггерше пришлось вместе со своими соперницами подбирать образ для свадьбы. Примеряя платье, Крылова общалась с девушкой Владой. В разговоре с ней она, в частности, негативно высказывалась о других участниках конкурсов красоты.

Сначала она сказала Владе, что та "создает впечатление девушки, которая встречается со старшими женатыми мужчинами". Мол, участницы конкурсов красоты часто умышленно идут на такое. Соперница ответила Крыловой не менее дерзко: предположила, что Екатерина может судить по своему опыту.

Крылова посыпала оскорблениями в сторону земляков

Тогда Крылова и вспомнила жителей своего родного города. "У нас в Ровно живут сами пьяницы, наркоманы и нищие", – жаловалась она. Ведущие телешоу отреагировали на слова блоггерши по-разному. Алексей Дурнев пошутил, что возвращаться в родной город после таких заявлений, Екатерина, по-видимому, не планирует. А Евгения Таллера возмутило то, что Крылова оскорбляет девушек из конкурсов, в которых сама раньше участвовала.

"Мисс Ровенщина" о своих земляках: смотрите видео