Скандальні слова прозвучали в телепрограмі "Богиня шопінгу" на телеканалі ТЕТ. Дівчина назвала мешканців Рівного "пияками, наркоманами та жебраками".

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З чого все починалося

В одному з епізодів шоу на телеканалі ТЕТ блогерці довелося разом зі своїми суперницями підбирати образ для весілля. Приміряючи сукню, Крилова спілкувалась із дівчиною Владою. В розмові з нею вона, зокрема, негативно висловлювалася про інших учасниць конкурсів краси.

Спочатку рівнянка сказала Владі, що та "створює враження дівчини, яка зустрічається зі старшими одруженими чоловіками". Мовляв, учасниці конкурсів краси часто навмисне йдуть на таке. Суперниця відповіла Криловій не менше зухвало: припустила, що Катерина може судити зі свого досвіду.

Крилова посипала образами у бік земляків

Тоді Крилова й згадала про мешканців свого рідного міста. "У нас у Рівному живуть самі пияки, наркомани та жебраки", – бідкалася вона. Ведучі телешоу відреагували на слова блогерки по-різному. Олексій Дурнєв пожартував, що повертатися у рідне місто після таких заяв, Катерина, мабуть, не планує. А Євгена Таллера обурило те, що Крилова ображає дівчат із конкурсів, в яких сама раніше брала участь.

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