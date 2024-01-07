Мишель может уйти с поста президента Евросовета, потенциальный преемник — Орбан

Президент Европейского совета Шарль Мишель собирается баллотироваться в Европейский парламент, а затем может досрочно покинуть свой пост президента Евросовета досрочно. Занять ее может премьер-министр Венгрии — Виктор Орбан.

Слухи об этом ходили и раньше, а 6 января в интервью бельгийскому изданию De Standaard Шарль Мишель, наконец, сам заявил о намерении баллотироваться в европейский парламент.

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"Я решил баллотироваться на европейских выборах в 2024 году", – сообщил Мишель.

Чтобы принять участие в выборах, он собирается в июне присоединиться к бельгийской либеральной партии Реформистское движение (Mouvement Réformateur, MR). Ему придется покинуть пост президента Евросовета.

По словам Мишеля, в конце июня или начале июля Европейский совет сможет избрать его преемника.

Если лидеры ЕС не смогут договориться о преемнике, то им автоматически станет лидер председательствующей в Раде страны. В июле этой страной станет Венгрия. То есть, президентом Евросовета потенциально является его премьер-министр Виктор Орбан.

Справка. Срок пребывания Мишеля в должности президента Евросовета совпадает в декабре, но совмещать эти две должности нельзя.

Выборы нового президента Европейского совета традиционно являются частью ряда назначений, которые после выборов согласовывают главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите ЕС.

Орбан противник вступления Украины в ЕС

На саммите ЕС 14 – 15 декабря приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. При этом Орбан в голосовании не участвовал. Он вышел из зала. В то же время, венгру удалось заблокировать предоставление Украине помощи от ЕС на четыре года в размере 50 миллиардов евро.