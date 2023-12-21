Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, кроме главной цели визита российского министра, Си Цзиньпин очень тонко намекнул миру о своем влиянии на страну-агрессорку.
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Что означает визит Мишустина
В октябре 2023 Владимир Путин уже приезжал в Пекин на форум "Один пояс, один путь". Однако этот визит не увенчался успехом, несмотря на все старания диктатора показать свою лояльность китайскому руководителю.
С Путиным такие частые встречи Си Цзиньпина слишком токсичны, а Мишустин может рассматриваться как приемлемый для Китая преемник. Сейчас инвестиции в его политический вес для Китая куда интереснее, – отметил политолог.
Для России Мишустин – это возможность получить лучшие торговые условия, которые были бы недоступны в присутствии Путина. Кроме того, российская пропаганда может использовать тот факт, что Си согласился встретиться не с первым лицом России как доказательство ее политического веса.
"Китай умеет играть на таких символических тонкостях. Восточная азиатская дипломатия имеет свойство раздавать таким образом пряники или стеклянные бусы, за которые потом можно получить твердую валюту", – подчеркнул Саакян.
Впрочем, не стоит начинать разговор о том, что от этого в России здесь и сейчас сменится власть. Этот жест является скорее свидетельством того, насколько знаковую роль будет играть Китай в будущем России.
Какую дипломатическую игру ведет Китай
- Из-за последствий наводнения и проблем в строительной отрасли экономика Китая находится в неоднозначной позиции. На этом фоне Си посетил Соединенные Штаты, где довольно удачно обсудил с Байденом насущные для себя вопросы.
- В то же время Китай остается игроком с большой субъектностью, которую невозможно не признавать. Это подчеркивает не только масштаб недавнего форума "Один пояс, один путь", но и то, что в течение 2023 европейские политики и дипломаты несколько раз наведывались в страну: сначала это были Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляен, а недавно – снова глава Еврокомиссии и Шарль Мишель.
- В то же время в Китае происходят довольно странные вещи, которые обозреватели уже сравнивают с советскими партийными чистками. К примеру, недавно стало известно, что загадочно исчезнувший летом 2023 года эксминистр иностранных дел Цинь Ган умер в больнице, и не исключено, что от пыток.