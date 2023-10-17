Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что в рамках инициативы "Один пояс, один Путь" Китай не пойдет на общие проекты с Кремлем, если они будут его усиливать.

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В каком статусе приехал Путин

Во-первых, визит Путина в Пекин отнюдь не является "двусторонней встречей". Встреча между российским диктатором и главой китайской компартии возможна, но заранее ее не анонсировали.

Это первый значимый визит российского диктатора за границу, поэтому он ведет себя соответственно. По традиции, Путин дал интервью государственном китайском медиа, в котором назвал Си Цзиньпина "настоящим мировым лидером" показательно ставя его над Соединенными Штатами.

Однако это тоже означает, что сама Россия на мировое лидерство не претендует. Путин поехал на поклон к своему сюзерену, и именно поэтому его риторика по отношению к китайскому президенту была столь комплиментарной.

Какая мат инициативы "Один пояс, один Путь" Главная его цель состоит в построении транспортных путей и инфраструктурных объектов, углубляющих экономические связи Китая с другими странами Азии, а также Африки и Европы. "Смысл инициативы Пекина – предоставление развивающимся странам дешевых кредитов на развитие инфраструктуры. Строительство таких объектов выполняют китайские компании, а страны, принявшие условия кредитования, вгоняют в кабалу", – пояснил Тизенгаузен. Среди стран, которые существенно задолжали Китаю и зависели от него: Шри-Ланка, Пакистан, Кыргызстан, Ангола и еще целый ряд других государств.

Вероятнейшая цель визита

Путин едет на китайский форум с конкретной целью: добиться договоренности по строительства газопровода "Сила Сибири 2". Обсуждение этого проекта началось 10 лет назад, но никаких договоренностей до сих пор нет.

В последний раз Путин пытался убедить Си Цзиньпина в необходимости этого проекта во время визита в Китай в преддверии полномасштабного вторжения. Он очень нужен российскому диктатору, ведь разрешит его стране зарабатывать на поставке. 50 млрд кубометров газа в год в Китай.

Важно! Актуальная цена за кубометр газа достигает 50 долларов за тысячу кубометров. Исходя из этого, за продажу 50 млрд кубометров топлива Россия смогла бы заработать 2,5 млрд долларов.

"Такие объемы продаж топлива были бы очень выгодны для российской экономики. Однако Китай прекрасно понимает, что проект может поставить его в зависимость от энергетической системы Путина и стать российским инструментом шантажа", – предположил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о визите Путина в Китай: смотрите видео

Примечательно, что на саммит "Одного пояса, одного Пути" вместе с Путиным также едут руководители "Роснефти" и "Газпрома". Конечно, такой проект невозможно реализовать в краткосрочной перспективе, впрочем, Россия готова "играть в долгую", поскольку уверена в неизменности своего курса.

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