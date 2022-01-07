Миссией ОДКБ в Казахстане руководит российский генерал, организовавший захват Крыма

Российский генерал Андрей Сердюков возглавил миссию так называемых "миротворческих сил" ОДКБ. Именно он в 2014 году был организатором и руководителем военной операции по захвату Крыма.

Во время захвата Крыма он был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа России. О его миссии в Казахстане официально сообщило минобороны России.

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Управлять действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков,

– сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме этого, российские военно-транспортные самолеты также перебросили в Казахстан солдат десантных спецподразделений, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Что известно о российских войсках в Казахстане

В международном разведывательном сообществе ожидали, что сначала Россия отправит в государство Центральной Азии 200 кадровых военнослужащих. Впоследствии туда же она должна привезти и свои другие гибридные силы.

По решению Организации договора коллективной безопасности, одобренного 6 января 2022 года, в Казахстан направлены "миротворческие силы", основу которых составляют подразделения страны-агрессора.

Расследование показало, что все эти российские подразделения участвовали в агрессии против Украины не только во время захвата и оккупации Крыма, но и боевых действий на Донбассе.

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