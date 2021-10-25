Миссия МАГАТЭ в Иране может сорваться

25 октября 2021 , 08:38
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Источник:

NBC News

Миссия Международного агентства по атомной энергии в Иране находится под угрозой. Директор миссии Рафаэль Гросси заявил об ограничении работы программы мониторинга на ключевом объекте.

Гроси говорит, что не может возобновить прямое общение с правительством, которое было до смены власти в июне.

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Директор МАГАТЭ подчеркнул, что до сих пор не разговаривал с новым министром иностранных дел. Однако Гроси надеется, что все-таки встретится с ним вскоре.

Миссия уже не*полноценна

Гросси заявил, что Иран дал МАГАТЭ доступ к большинству камер на своих объектах. Однако закрытым остался объект в пригороде Тегерана, производящий детали для центрифуг. Важно, что именно там была авария в июне 2021.

В Иране говорят, что не дали доступа к объекту, потому что продолжается расследование нападения. Однако директор подчеркнул, что программа мониторинга и верификации МАГАТЭ в Иране "уже неполноценна".

Что этому предшествовало

  • В сентябре 2021 года Иран договорился с МАГАТЭ о поддержке и конструктивном решении вопросов. Тегеран обещал допустить инспекторов агентства к ядерным объектам.
  • В январе МАГАТЭ предупредило, что Иран собирается возобновить обогащение урана до 20% на объекте Фордо. Это нарушение условий ядерной сделки.
  • СМИ писали, что Иран может получить материал для создания ядерного оружия. Его якобы могут привезти в страну в октябре.
Автор: Ольга Музика