Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Папа Франциск все же перейдет на светлую сторону, то есть на сторону Украины.

Смотрите также Как избежать затяжной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине

Россия давит на Ватикан

Николай Давидюк пояснил, что ведение переговоров с Москвой Папой Римским относительно мирного плана для Украины – это на самом деле московские амбиции по колонизации и убийству украинцев.

Папе Франциску нужно юридически правильно высказываться, потому что он не только священный лидер, но и президент страны.

"Когда Папа начинает подыгрывать России или российской пропаганде, понятно, что ни один украинец молчать не может. Мы не поддаемся никаким авторитетам, даже самым святым", – отметил он.

По его мнению, невозможно не критиковать человека, который будет признан в будущем святым, но сейчас делает несвятые вещи.

Когда Папу обманывают пророссийские кардиналы, у которых рубли из карманов торчат, тогда это не святые вещи,

– убежден политолог.

Он добавил, что визит Папы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который служит российскому диктатору Владимиру Путину, напоминает помощь Пап в 1940-х годах фашистам бежать в Аргентину на своих кораблях и яхтах.

Украина или Россия – к кому поедет Папа Римский

Николай Давидюк отметил, что в Ватикане произошел сбой, вызванный пророссийскими нарративами.

Если ты прикасаешься к русскому попу, являющемуся ФСБшником в рясе, то о какой святости говорится? Возможно, Папа проходит определенное чистилище и ему нужно прикоснуться ко злу, чтобы познать ту великую истину?

– предположил Давидюк.

По его словам, зло – это как раз путинские муртады в рясах.

Впрочем, ситуацию можно исправить, если Папа Римский приедет в Украину, увидит, какие убийства, пытки были здесь, пусть поговорит с семьями убитых, пленных, расстрелянных, посмотрит могилы. Конечно, без визита в Москву не обойдется.

"Пусть тогда едет в Россию в эти хоромы, в бункере с Путиным посидят, подумают", – отметил политолог.

По его мнению, Путин не сможет не познакомить Папу Римского со своим псом Евгением Пригожиным, на чьих руках шаг украинцев.

Свет победит тьму

Николай Давилюк добавил, что он верит в то, что святость все-таки победит.

Украина – это возможность Папы войти в сан святых и, наоборот, стать одним из Пап, которые спасали фашистов на своих лодках и вывозили их в Аргентину,

– объяснил он.

Так что у Папы Франциска есть сложный выбор между земным и небесным.

"Святине финансовые, хорошо ложащиеся в банк Ватикана, инвестиции, политическая поддержка, антиамериканскость, за которой он так бегает, но должна быть человекоцентричность", – убежден политолог.

По его словам, Украина не должна страдать из-за сантиментов Папы Римского. К тому же, война идет в центре Европы – он должен это понимать.

Папа как религиозный лидер во многом подходит и проседает, когда он общается с россиянами,

– заметил он.

Однако визит в Украину может изменить ситуацию.

Папа Франциск: последние новости