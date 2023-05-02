Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Папа Франциск все ж перейде на сторону світла, тобто на бік України.

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Росія тисне на Ватикан

Микола Давидюк пояснив, що ведення перемовин із Москвою Папою Римським щодо мирного плану для України – це насправді московські амбіції щодо колонізації та вбивства українців.

Папі Франциску треба юридично правильно висловлюватися, бо він є не лише священним лідером, але й президентом країни.

"Коли Папа починає підігрувати Росії чи російській пропаганді, зрозуміло, що жоден українець мовчати не може. Ми не піддаємося жодним авторитетам, навіть найбільш святим", – зосередив увагу він.

На його думку, неможливо не критикувати людину, яка буде визнана у майбутньому святою, але зараз робить несвяті речі.

Коли Папу обманюють проросійські кардинали, в яких рублі з кишень стирчать, тоді це не святі речі,

– переконаний політолог.

Він додав, що візит Папи до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який служить російському диктатору Владіміру Путіну, нагадує допомогу Пап у 1940-х роках фашистам втікати в Аргентину на своїх кораблях і яхтах.

Україна чи Росія – до кого поїде Папа Римський

Микола Давидюк зазначив, що у Ватикані стався збій, викликаний проросійськими наративами.

Якщо ти доторкаєшся до російського попа, який є ФСБшником у рясі, то про яку святість мовиться? Можливо, Папа проходить певне чистилище і йому треба доторкнутися до зла, щоб пізнати ту велику істину?

– припустив Давидюк.

За його словами, зло – це якраз-таки путінські посіпаки в рясах.

Втім, ситуацію можна виправити, якщо Папа Римський приїде в Україну, побачить, які вбивства, катування були тут, нехай поговорить із сім'ями вбитих, полонених, розстріляних, подивиться могили. Звісно, без візиту у Москву не обійдеться.

"Хай тоді їде в Росію в ці хороми, в бункері з Путіним посидять, подумають", – зазначив політолог.

На його думку, Путін не зможе не познайомити Папу Римського зі своїм псом Євгєнієм Пригожиним, на чиїх руках крок українців.

Світло переможе темряву

Микола Давилюк додав, що він вірить в те, що святість все ж переможе.

Україна – це можливість Папи увійти в сан святих і, навпаки, стати одним з тих Пап, які рятували фашистів на своїх човнах і вивозили їх в Аргентину,

– пояснив він.

Тож у Папи Франциска є складний вибір між земним і небесним.

"Святині фінансові, які гарно лягають в банк Ватикану, інвестиції, політична підтримка, антиамериканскість, за якою він так бігає, але повинна бути людиноцентричність", – переконаний політолог.

За його словами, Україна не має страждати через сентименти Папи Римського. До того ж війна йде в центрі Європи – він має це розуміти.

Папа як релігійний лідер багато в чому пасує і просідає, коли він спілкується із росіянами,

– зауважив він.

Проте візит в Україну може змінити ситуацію.

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