Враг активизировался: миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины на Донбассе

28 июля 2021 , 08:38
Читати новину українською

Источник:

отчет СММ ОБСЕ

Наблюдатели международной миссии ОБСЕ отчитались о 394 нарушениях режима прекращения огня за отчетный период. Чтобы скрыть свои преступления, оккупанты препятствовали работе миссии.

Несмотря на это, наблюдатели ОБСЕ таки отчитались о нарушениях пророссийских боевиков.

Важно В годовщину установления режима тишины: боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции

Так, в течение 27 июля они зафиксировали 10 нарушений со стороны врага в Донецкой области. Зато в Луганской области за прошедшие сутки было спокойно.

Общее количество нарушений

С начала отчетного периода СММ ОБСЕ зафиксировали:

  • 394 нарушения, в том числе 119 взрывов в Донецкой области;
  • 138 нарушений – в Луганской.

Что именно делали пророссийские боевики

  • Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.
  • Также враг ограничивал свободу передвижения СММ на 4 блок-постах на юге Донецкой области. Кроме того, БПЛА миссии вновь подвергались воздействию помех сигнала GPS.
Обратите внимание! В течение 27 июля враг на Донбассе 4 раза нарушил режим прекращения огня. Из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты били по Золотому-4, Водяном, Катериновке и Каменке.
Автор: Альона Захарова