Враг активизировался: миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины на Донбассе
28 июля 2021 , 08:38Читати новину українською
Источник:отчет СММ ОБСЕ
Наблюдатели международной миссии ОБСЕ отчитались о 394 нарушениях режима прекращения огня за отчетный период. Чтобы скрыть свои преступления, оккупанты препятствовали работе миссии.
Несмотря на это, наблюдатели ОБСЕ таки отчитались о нарушениях пророссийских боевиков.
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Так, в течение 27 июля они зафиксировали 10 нарушений со стороны врага в Донецкой области. Зато в Луганской области за прошедшие сутки было спокойно.
Общее количество нарушений
С начала отчетного периода СММ ОБСЕ зафиксировали:
- 394 нарушения, в том числе 119 взрывов в Донецкой области;
- 138 нарушений – в Луганской.
Что именно делали пророссийские боевики
- Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.
- Также враг ограничивал свободу передвижения СММ на 4 блок-постах на юге Донецкой области. Кроме того, БПЛА миссии вновь подвергались воздействию помех сигнала GPS.