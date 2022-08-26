Об этом можно было только мечтать, – военный эксперт о миссии Пентагона по поддержке Украины

Западные СМИ сообщали, что США планируют объявить долгосрочную миссию по поддержке Украины и назначить ответственного генерала. Для нашей страны это хороший сигнал.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, об этом можно было только мечтать.

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Это хороший "коридор" в Альянс.

Свитан объяснил, если Пентагон вводит структуру обеспечения, управления и связи с нашими Вооруженными Силами, то практически украинская армия становится структурным подразделением Североатлантического альянса.

Это свидетельствует о том, что и Пентагон, и большинство стран НАТО готовятся к тому, чтобы принять Украину в Альянс,

– заметил военный эксперт.

Таким образом, Пентагон может сначала перевести Вооруженные Силы Украины на стандарты НАТО. По мнению Свитана, такой переход лучше, чем через политическое принятие, а уже потом доведение до стандартов. Это очень хороший коридор, который быстро приведет нашу страну в Альянс.

После деоккупации Украины и выхода на границы 1991 года это позволит нам быстро "прикрыться зонтиком" НАТО и даже прекратить войну. россияне не будут воевать с НАТО,

– отметил Свитан.

Свитан прокомментировал вероятную миссию Пентагона по поддержке Украины: смотрите видео

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